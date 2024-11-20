عبده وسنية في عرض عالمي أول ببرنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك فيلم عبده وسنية للمخرج عمر بكري، وهو أول فيلم صامت معاصر من نوعه في المنطقة، في برنامج روائع عربية، حيث يقام عرض عالمي أول للفيلم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.



وعبر المخرج عمر بكري عن سعادته باختيار فيلمه في المهرجان، مضيفًا "الجمهور الحالي لم يحظى بالقدر الكافي من مشاهدة الأفلام الصامتة، ولم يخض الكثيرون هذه التجربة مطلقًا، أعتقد أن الجمهور يمكنه أن يجد متعة كبيرة إذا تعرض لها. كانت أمنيتي العميقة أن أبتكر قصة معاصرة باستخدام هذا الشكل الفني التقليدي على أمل التأثير على الناس بطريقة منسية منذ زمن طويل".

تفاصيل فيلم عبده وسنية

عبدو وسنية هو فيلم صامت متعدد الثقافات فريد من نوعه، بالأبيض والأسود، وهو عبارة عن أوبرا صامتة ذات مقطوعة موسيقية شرق أوسطية غربية كاملة التكوين تعكس بعض الحقائق الوحشية التي تعيشها أقلية مهاجرة لا صوت لها تشكل طبقة غير مرئية من المجتمع الأمريكي، وهو أيضًا قصيدة بصرية عن عالم تقليدي قديم يفسح المجال ببطء للتقدم التكنولوجي والعولمة.



أحداث الفيلم



تدور أحداث الفيلم حول الزوجين عبده وسنية، وهما مزارعان مصريان، تركا حياتهم القروية البسيطة وتوجها للعيش فى مدينة نيويورك دون إجادة اللغة الإنجليزية أو أي معرفة بطبيعة الحياة الأميركية، بالإضافة إلى كونهما أميان، ولكنهم يتحديان المستحيل لإيجاد علاج لمشكلة العقم لديهما، هما فريسة مثالية فى تلك المدينة سريعة الحركة بسبب سذاجتهما، ولكن رغبتهم في البقاء على قيد الحياة تأخذهما من التشرد إلى أعمال المطاعم والمطابخ العالمية.



أبطال الفيلم



عبده وسنية من بطولة عمر بكري، وإنجي الجمال التي شاركت في مسلسل Ramy، وروجر هندريكس سيمون، ومارلين فيلافان، وأحمد خالد، وهيثم نور، وكاتارين ماكليود وجاي ليمونير؛ إخراج وتأليف عمر بكري، ومدير التصوير فيسنتي روكساس، ومونتاج صلاح أنور وعمر بكري، وإشراف فني وديكور نهال فاروق ومحمد ميخا، ومنتج فني جاسل مارتينو، وتصميم الأزياء يانليسا رافرتي ونيرمين سعيد، وموسيقى تصويرية اليكساندر ازاريا، ومن إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وChaconia Pictures (جاسل مارتينو)، وTimewormz (إنجي الجمال).