انت الأن تتابع خبر "كانت غايبة عننا فين"..شاب عربي يكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون سريعة جدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شاب أردني عن فوائد عشبة جبارة، حيث استخدم عشبة السنا لتنظيف القولون من البراز المتحجر بطريقة سريعة وفعالة. تُعتبر عشبة السنا واحدة من أبرز العلاجات في الطب البديل، حيث تُستخدم لعلاج الإمساك وتخفيف آثاره، كما تساعد في تليين الجهاز الهضمي. هذه العشبة تُعتبر خيارًا طبيعيًا للتخلص من التراكمات البرازية، مما يسهم في تحسين صحة القولون بشكل عام.

يعمل القولون كأنبوب عضلي يربط المستقيم بالأمعاء الدقيقة، ويتطلب تنظيفًا دوريًا للتخلص من الفضلات التي قد تبقى في الجسم بعد عملية التبرز.

السنا