انت الأن تتابع خبر’’مش هتحتاج تروح للطبيب بعد النهاردة!!’’.. تنظيف الأذن من الشمع بفكرة عبقرية ومضمونة فى البيت بكل سهولة فى 3 دقائق هتندم انك مجربتهاش من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتاد العديد من الأشخاص على تنظيف الأذن صباحًا بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس استعدادًا للذهاب إلى المدرسة أو العمل ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الحسبان أن هذه العادة قد تكون ضارة جدًا إذ يستخدم البعض أدوات غير مخصصة مثل دبابيس الشعر أو طرف القلم لتنظيف الأذن، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار كبيرة وفقًا للدراسات الطبية، قد تتسبب هذه الممارسات في تلف الأذن وضعف السمع لذلك، في هذا المقال، سنوضح لكم الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن بحذر ودون التسبب في أي أضرار تابعوا معنا.

كيف يتم تنظيف الأذن؟

في حال عدم سقوط شمع الأذن من تلقاء نفسه، هناك بعض الوصفات البسيطة التي يمكن استخدامها لفتح الأذن والتخلص منه بسهولة

ومنها:

يعتاد العديد من الناس على تنظيف الأذن بشكل يومي، خاصة بعد الاستحمام، باستخدام أدوات غير مخصصة مثل دبابيس الشعر أو طرف القلم إلا أن هذه العادات قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مثل إلحاق الضرر بالأذن وضعف السمع لذلك، من المهم اتباع طرق صحيحة وآمنة لتنظيف الأذن دون التسبب في أي أضرار في هذا المقال، نستعرض مجموعة من الطرق الطبيعية والصحية لتنظيف الأذن والتخلص من شمع الأذن، مع تقديم نصائح للوقاية من انسداد الأذن.

كيفية التخلص من شمع الأذن

إذا لم يسقط شمع الأذن بشكل طبيعي، هناك بعض الوصفات التي يمكن أن تساعد في تنظيف الأذن بلطف:

ضع قطرتين من زيت اللوز في الأذن ثلاث إلى أربع مرات يوميًا لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام.

يفضل استخدام قطارة للسماح للزيت بالوصول إلى قناة الأذن بشكل آمن وفعّال.

هل نحتاج جميعنا إلى تنظيف الأذن؟

شمع الأذن هو مادة طبيعية ينتجها الجسم لحماية الأذن. في حال غيابه، قد يتعرض الشخص للجفاف في الأذن، ولكن في حال وجود كميات كبيرة منه قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم، وقد يسبب عدوى أو حتى اكتئاب وفي معظم الحالات، يتساقط الشمع من الأذن بشكل طبيعي ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تنظيف الأذن باستخدام بعض المحاليل.

طريقة تنظيف الأذن بالماء والملح

لتنظيف الأذن من الشمع الزائد باستخدام محلول الماء والملح:

اخلط ملعقة صغيرة من الملح مع نصف كوب من الماء الدافئ.

امال رأسك نحو الأسفل وضع قطعة قطن مبللة بالمحلول حول الأذن بحذر.

كرر العملية للأذن الأخرى.

تنظيف الأذن باستخدام زيت الزيتون

زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تخفيف الألم الناتج عن العدوى ويساعد على تليين شمع الأذن:

استلقِ على جانبك مع توجيه الأذن المصابة للأعلى.

اسحب الجزء الخارجي للأذن وأضف قطرتين من زيت الزيتون في القناة.

استمر في الوضع لمدة 5-10 دقائق ثم امسح الأذن بلطف.

الوقاية من تراكم شمع الأذن

تجنب الإفراط في تنظيف الأذن لتفادي تهيج الأذن أو إصابتها بالعدوى.

ابتعد عن استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، لأنها قد تدفع الشمع إلى الداخل وتسبب انسداده.

تجنب استخدام مخاريط الأذن، حيث ثبت أنها قد تتسبب في حروق أو إصابات داخل الأذن.

طرق آمنة لتنظيف الأذن