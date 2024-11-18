"بسعر التراب ولكن مفعولها جبار" .. فاكهة سحرية تزرع في مصر تمنع الشيخوخة المبكره وتتحكم في مستوي السكر في الدم وتعتبر الحل الأمثل لـ"ضغط الدم"!

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رياض - احمد صلاح - كشفت الدراسات العلمية التي أجراها مجموعة من المتخصصين احتواء التوت الأزرق على كميات ممتازة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ولذلك يعتبر من أفضل الأطعمة الطبيعية الفعالة في تقليل مستوى ضغط الدم وضبط مستوى السكر وهذا يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم أو السكر.

تأثيرات التوت الأزرق الاعجازيه على مستوى الضغط والسكر بالجسم

تبعًا لما كشف عنه موقع “Surrey Live” فإن تناول التوت الأزرق يُحدث تأثيرًا كبيرًا على مستويات الضغط والسكر في الجسم،

وبرز الموقع ما يحدث في النقاط التالية:

يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، ويحسن من مسؤوليات بطانة الأوعية الدموية، كما أنه يقلل خطر الإصابة بتصلب وضيق الشرايين.

يعمل على تعزيز معدل الجلوكوز والأنسولين.

يجعل الجلد أكثر مرونة ويحد من ملمسه الخشن بشكل ملحوظ.

يساعد في تنشيط الذاكرة وتعزيز عمليتي التعلم والتذكر بجانب مختلف المسؤوليات التنفيذية.

المواظبة على تناول التوت ربما يكون عاملًا فعالًا في الحماية من سوء المعرفة والإصابة بالخرف.

القيمة الغذائية لـ التوت الازرق

يُعرف عن التوت الأزرق أنه غني بالمواد المانعة لحدوث الأكسدة ولذلك جاءت ضمن فئة الأغذية الفعالة،

ولعل أبرز ما يتميز به التوت الأزرق هو: