انت الأن تتابع خبر "زي مايكون سحرلهم"! … بائع «الصبار» الخام يجذب فتيات مصرية بالشارع بفوائد “الجل السحري” للشعر والبشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جل الصبار إحدى المصادر التي تأتي غنية بالفيتامينات والمعادن وبالتالي تعمل على تعزيز صحة كل من البشرة والشعر، ولذلك يستخدمه الكثيرون كعنصر أساسي في الروتين اليومي للعناية بالجمال، ويمكن الحصول على جل الصبار بطرق عديدة منها القيام بزراعته داخل المنزل أو شراء مستحضرات العناية التي تُصنع منه.

حيث تم تداول أحد مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في شوارع

وكانت لبائعا متجولاً يبيع جل الصبار الذي يستخدم في ماسكات البشرة ويدخل في علاج حب الشباب وأيضاً وصفات الشعر ، وكان يفرش بضاعته في الطريق ويحرص على تعبئة جل الصبار في قارورات برطمان أمام المشتري، ووضح البائع أن أسعار جل الصبار عنده بسيطة حيث كان يبيع البرطمان الصغير بسعر عشر جنيهات والكبير من جل الصبار بسعر خمسة عشر جنيهات وكان يبيع أبو خالد في طنطا وذلك أمام مبنى البريد، وتحدث البائع الذي يدعى “أبو خالد” في حديث مع قناة صدي البلد في عام 2017 : ” أنه اعتاد على زراعة نبات الصبار فى منزله الخاص، ويقوم من نومه كل صباح لكي يأخذه معه وأجلس على الرصيف وأقطعه أمام الزبون، ولدي ورقة إرشادات عليها طرق استخدامه أعطيها للزبون قبل الشراء

فوائد جل الصبار للشعر

تحسين حالة فروة الرأس: يحتوي الصبار على مكونات مضادة للالتهاب والتي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة ومنع إغلاق المسامات لضمان وصول العناصر الغذائية للشعر.

تعزيز مرونة الشعر: تأتي تركيبة الصبار مشابهة للكرياتين وهذا يجعل له دور بارز في تجديد الشعر وجعله أكثر مرونة والمحافظة عليه من التكسير.

تقوية بصيلات الشعر: يعمل الصبار على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه وذلك لاحتوائه على فيتامين أ، فيتامين سي، فيتامين هـ.

فوائد جل الصبار للبشرة

التخلص من حب الشباب: يعمل جل الصبار على مكافحة حب الشباب ومنع تراكم المواد الضارة وأيضًا منع تكوين التصبغات وكل ذلك يرجع للمواد الغذائية التي يحتوى عليها.

معالجة الحروق: عند استخدام جل الصبار مرات عديدة يوميًا على الوجه في حالات الحروق الطفيفة وحروق الشمس فإنه تساهم بفعالية في علاجها.

حماية البشرة من الجفاف: من فوائد جل الصبار أنه يعد مرطب قوى لجميع أنواع البشرة خاصة الجافة.

أضرار استخدام الصبار