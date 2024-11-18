هل تعاني من آلام المفاصل؟.. 4 مشروبات منزلية تمنحك راحة فورية

يمكنك اعتماد إحدى تلك المشروبات التالية للحد من آلام المفاصل ولكن يجب أن تتناولها بحرص واعتدال،

تابع النقاط التالية حتى تتعرف عليهم:

عصير الليمون، حيث يساهم فيتامين سي المرتفع في الليمون الإنسان على تحطيم حمض البوليك المرتفع وإخراجه، وكل ما ينبغي اتباعه هو عصر منتصف الليمون الواحد على كوب ماء دافئ كل يوم في الصباح، كما تستطيع أن تحتسي المشروب الأخضر خليط من التالي (عصير ليمون، زنجبيل، خيار سبانخ) للتخلص من السموم.

لبن بالكركم فهو منقذ حينما يختص الأمر بالتخلص من الالتهابات والحد من معدلات حمض البوليك، وذلك بسبب الكركمين المتواجد في الكركم ولإعداد لبن الكركم قم بتقليب ربع معلقة صغيرة من الكركم على كوب من اللبن الدافئ قبل الذهاب إلى النوم، وسوف تلاحظ قدرته العلاجية.

عصير الخيار، من الخضروات اللذيذة، وعند تناوله كعصير يصبح المذاق منعش باردًا، وذلك ما يقوم به عصير الخيار في جسد الإنسان، حيث يوجد في الخيار تسعين في المائة ماء، مما يساهم في القضاء على السموم، ومن ضمنهم حمض البوليك.