العالم اليوم - بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر.. الذهب يستعيد بعض البريق

انتم الان تتابعون خبر بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر.. الذهب يستعيد بعض البريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - تعافت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن مٌني المعدن الأصفر بخسائر في الجلسات الست السابقة، مدفوعا بتوقف صعود الدولار الأميركي.

وجاء ذلك أيضا في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستيضاح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2593.32 دولارا للأونصة بحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش، مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الخميس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2597.80دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات إذ أدت توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أضعف إلى صعود الدولار.

لكن الدولار ظل مستقرا دون أعلى مستوى له في عام الذي سجله يوم الخميس، بعد ارتفاعه 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وساهمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية في تراجع التوقعات بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة "سكوربيون مينيرالز": "من المرجح أن يساهم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في تعزيز مستمر للدولار وهو أمر سلبي للذهب في الأمد القريب والمتوسط. ومع ذلك، نظرا لأن سياساته المعلنة من المرجح أن تكون تضخمية للغاية في الأمد البعيد، فإن هذا سيفيد الذهب".

وعن أداء المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.74 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 953.34 دولار والبلاديوم 2.1 بالمئة إلى 970.48 دولار.