العالم اليوم - مبادئ خطة التسوية التي تم نقلها إلى حزب الله

انتم الان تتابعون خبر مبادئ خطة التسوية التي تم نقلها إلى حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المقترح الأميركي بشأن التوصّل لتسوية في لبنان والذي تم نقله إلى حزب الله تضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.

وأشار المصدر العبري إلى عدم وجود إطار زمني في الوقت الحاضر لانسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن من الممكن أن يتم الانسحاب على مراحل في إطار الاتفاق، وكذلك دخول الجيش اللبناني إلى المنطقة.

وتضمنت خطة التسوية تنفيذ القرار رقم 1701الذي اعتمدته الأمم المتحدة بعد حرب لبنان الثانية.

ومن النقاط الخلافية، وفق القناة 12 هي كيف ستضمن إسرائيل عدم انتهاك حزب الله للاتفاق كما فعلت بعد حرب لبنان الثانية. ولحل هذه المسألة سيتم تشكيل لجنة للإشراف على آليات تطبيق القرار.

ووفقا للتقارير، سيرأس اللجنة جنرال أميركي وسيكون من بين أعضائها جنرال فرنسي.

أما فيما يتعلق بدخول الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فسيتم ذلك على مراحل، إذ يدخل خلال المرحلة الأولى 5000 جندي، وسيكون الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالعمل العسكري في المنطقة، وستكون الأسلحة في يده حصراً.

وفي هذا الإطار سيتم زيادة قوة اليونيفيل، ويُعهد إلى الجيش اللبناني بإجراء عمليات مسح للتأكد من عدم وجود أسلحة خارج سيطرته في جنوب لبنان.

بحسب بعض التقارير، فإنه بعد مرور 60 يوماً على وقف إطلاق النار، سوف تستأنف اللجنة الثلاثية، التي تضم لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل، نشاطها - من أجل مناقشة ترسيم الحدود البرية ومعالجة نقاط الخلاف الـ 13.