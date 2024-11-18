العالم اليوم - 2 مليون دولار.. ساعة جيب ذهبية من حطام "تايتانيك"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - بيعت ساعة جيب ذهبية أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة تايتانيك في المزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار، مسجلة رقما قياسيا كأغلى قطعة تذكارية من حطام السفينة.

وكانت ثلاث ناجيات من ركاب السفينة المنكوبة قد أهدين الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 من تصميم "تيفاني آند كو" إلى القبطان أرثر روسترون ربان السفينة " آر إم إس كارباثيا" بعد أن حول دفة سفينته لإنقاذهن وأخرين، عندما اصطدمت تايتانيك بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى عام 1912.

وبيعت الساعة السبت في مزاد نظمته دار المزادات "هنري ألدريدج ند سان" إلى جامع مقتنيات خاص في الولايات المتحدة بمبلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم يُدفع لقطعة تذكارية من تيتانيك. وشمل السعر الضرائب والرسوم التي دفعها المشتري.

وأهدت الساعة إلى روسترون أرملة جون جاكوب أستور، أغنى رجل توفي في الكارثة، بالإضافة إلى أرملتي اثنين من رجال الأعمال الأثرياء غرقا مع السفينة.