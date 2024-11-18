نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب غانا مع نظيره النيجر اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد أكرا ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
موعد مباراة غانا ضد النيجر
وتنطلق صافرة بداية مباراة غانا والنيجر مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة غانا والنيجر
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.