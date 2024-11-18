فرنسا تزيح إيطاليا عن الصدارة
حقق المنتخب الفرنسي الفوز على مضيفه الايطالي بنتيجة (3 -1) في المباراة التي جمعتها مساء الأحد ضمن الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
سجل أهداف منتخب فرنسا، أدريان رابيو في الدقيقتين الثانية و65، والحارس الإيطالي جوليلمو فيكاريو (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 33، فيما سجل هدف منتخب ايطاليا، اندريا كامبياسو في الدقيقة 35.
وبهذا الانتصار، اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على إيطاليا.
وكان المنتخبان قد ضمنا بلوغ ربع نهائي دوري أمم أوروبا، قبل هذا اللقاء.
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