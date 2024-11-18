لأول مرة.. محمد الشرنوبي وأسماء جلال يطرحان أغنية "حفلة 9"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم محمد الشرنوبى، بالتعاون مع النجمة أسماء جلال، أحدث أغنيتهما المشتركة بعنوان "حفلة 9" على موقع يوتيوب، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي في عمل غنائي.

أغنية “حفلة 9” من كلمات فلبينو، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع عمرو البنا.

حفلة 9

وتعد هذه الأغنية جزءًا من المفاجآت التي يقدّمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، التي تشهد اهتمامًا واسعًا بالفعاليات، سواء من ناحية حضور النجوم أو العروض السينمائية المميزة والندوات الفنية.

أغنية "حفلة 9" حققت انتشارًا كبيرًا، وحظيت بإعجاب واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الفني، خاصة بعد مقطع الفيديو الذي جمع بين الشرنوبى وأسماء جلال في حفل أقيم عقب افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا.

وظهر الثنائي فس الفيديو وهما يرقصان ويغنيان معًا جزءًا من أغنيتهما، مما أثار تفاعلًا سريعًا عبر السوشيال ميديا، حيث تم تداول المقطع بشكل واسع مع العديد من التعليقات التي أشادت بأجواء الاحتفال.