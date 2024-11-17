بسبب الحزن والمأسويات.. حسن الرداد يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان حسن الرداد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أحيا عبر حسابه بموقع فيسبوك، ذكرى وفاة أسرة خاله بالكامل إثر حادث مأساوي.

سبب تصدر حسن الرداد التريند

ونشر "الرداد "صورة لطفلة صغيرة اسمها دنيا الرداد، وكتب عنها قائلًا: "دنيا الرداد بنت خالي أجمل طفلة شوفتها في حياتي، كانت جميلة الشكل وجميلة القلب والأخلاق، يوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفيت هي وخالي ووالدتها سويًا في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة وهم في داخلها، ماتت وهي في ثانوية عامة وكانت من المتفوقات في الدراسة ومن الأوائل دائمًا، الله يرحمك يا حبيبتي، ويرحم خالي عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله".

مأسويات حسن الرداد

ويذكر أن حياة حسن الرداد شهدت العديد من حالات الفقد التي أثرت على مشاعره ووجدانه، ورغم مرور الوقت إلا أنه دائمًا ما يتذكرهم، حيث فقد الرداد شقيقه فادى إثر حادث اصطدم سيارة تريلا، فيما فقد أيضًا والدته وهو ما تسبب له في حالة حزن شديدة وأثرت عليه خاصة أنه كان مرتبطًا بها جدًا، وتأثر أيضا برحيل حماه الفنان الكبير سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز بسبب كورونا، ومؤخرا تذكر حسن الرداد ابنة خاله التي رحلت في حادث.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد هو مسلسل «محارب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وشارك في بطولته عددًا من النجوم أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوي عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.