أنصار المعارضة يتظاهرون في وسط العاصمة الجورجية ضد نتائج الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - تظاهر أنصار المعارضة في وسط عاصمة جورجيا تبيليسي، يوم الأحد، محتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد الشهر الماضي.

وتوجهت مسيرات لأنصار المعارضة من عدة مناطق في العاصمة الجورجية إلى مقر البرلمان في جادة روستافيلي بوسط المدينة.

كما تجمع المحتجون أمام جامعة تبيليسي في وسط العاصمة، وبدأوا بنصب الخيم أمام المبنى.

وقطع المتظاهرون بعض الطرق في وسط العاصمة، مما أسفر عن توقف حركة السيارات في جادة روستافيلي.

وأعلن أحد قادة المعارضة، زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير" نيكا غفاراميا، أن المتظاهرين سيبقون في مكانهم لمدة 24 ساعة.

ولم تتدخل الشرطة في الأحداث حتى الآن، ولم تحاول تفريق المتظاهرين.

وتتهم أحزاب المعارضة الحزب الحاكم والسلطات بتزوير نتائج الانتخابات، وتحدث النشطاء في مظاهرة الأحد عن الانتهاكات العديدة أثناء الانتخابات.

يذكر أن اللجنة المركزية للانتخابات أعلنت فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر، بحصوله على نحو 54% من الأصوات.

ورفضت جميع قوى المعارضة ورئيسة الدولة سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بالنتائج المعلن عنها. ونظمت عددا من الفعاليات الاحتجاجية في البلاد منذ الإعلان عن النتائج في أواخر أكتوبر الماضي.