العالم اليوم - قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مار إلياس في بيروت

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مار إلياس في بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أدت غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وفقا لآخر التحديثات.

وكشفت مراسلة "دوت الخليج"، مساء الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مار إلياس في بيروت.

وقالت مراسلتنا إن الغارة تسببت في حريق ودمار كبيرين، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مار إلياس.

كما أوضحت أن الغارة الإسرائيلية لم يسبقها أي إنذار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة استهدفت مركز "الجماعة الإسلامية" في مار إلياس.

هذا وذكرت وكالة فرانس برس أن "الجماعة الإسلامية" حليفة لحركة حماس وقاتلت أيضا إلى جانب حزب الله في جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل.

في المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الغارة على بيروت استهدفت اغتيال مسؤول كبير في حزب الله.

كما نقل مراسلنا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله لـ"دوت الخليج" إن المستهدف هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بأن الغارة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، من بينهم اثنان بحال حرجة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذا الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر، في وقت سابق، أنه قصف منذ صباح السبت "أكثر من 200" هدف في لبنان، حيث يستهدف خصوصا مواقع لحزب الله.

وخلال الساعات الـ36 الأخيرة، قصف الجيش مدينة صور في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مرارا، إضافة إلى وسط العاصمة اللبنانية حيث قتل، بحسب مصدر أمني لبناني، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.