نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد ونتائج مباريات دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت مباريات الأسبوع الخامس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث نجح فريق القناطر الخيرية في الفوز على قها بثلاث أهداف دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلًا من إبراهيم وجيه وأمير سعيد وحسين توفيق.

وتعادل هليوبوليس امام مدينة نصر بهدف لكلًا منهما، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب عبد الرحمن عادل (بودي) من ركلة جزاء، وأدرك مدينة نصر التعادل عن طريق لاعبه احمد حمادة.

بينما نجح بطا بقيادة باسم عبد الستار في قلب الطاولة على القومي بفوزه بثلاث أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف.

بينما اقيمت أمس السبت، خمس مباريات، حيث نجح المرج بقيادة محمد شعراوي في الفوز خارج ملعبه على حساب فريق طوخ، بهدفين مقابل هدف.

افتتح اللاعب محمد مجدي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 وأدرك إسلام التتش التعادل في الدقيقة 39، وأطلق محمد خلف الرصاص في مرمي طوخ في الدقيقة 85 مسجلًا هدف الفوز للمرج.

و تعادل بهتيم امام سبورتنج كاسل بهدف لكلا الفريقين.

وخسر النصر للتصدير على ملعبه امام قليوب، بهدف دون مقابل سجله اللاعب عمر شبل في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

و فاز ليفيلز على حساب اسكو في الوقت القاتل بهدف اللاعب شهاب عبد الله.

وخسر المطرية على ملعبه امام رع، بهدف دون مقابل.

بينما حصل فريق الطيران على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- رع 10 نقاط.

2- ليفيلز 10 نقاط.

3- القناطر الخيرية 10 نقاط.

4- قليوب 10 نقاط.

5- مدينة نصر 9 نقاط.

6- المرج 8 نقاط.

7- بطا 7 نقاط.

8- طوخ 7 نقاط.

9- المطرية 7 نقاط.

10- الطيران 6 نقاط.

11- اسكو 5 نقاط.

12- سبورتنج كاسل 4 نقاط.

13- بهتيم 4 نقاط.

14- هليوبوليس 4 نقاط.

15- قها 3 نقاط.

16- النصر للتصدير دون نقاط.

17- القومي دون نقاط.