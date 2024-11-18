نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان وأنجولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب السوداني ضد نظيره أنجولا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويضرب المنتخبان السودان موعدًا مهمًا ضد انجولا،وتعتبر هذه المباراة هي الحاسمة للمنتخب السوداني لأنه لا يوجد طريق أمامه سوى الفوز.

ويتواجد المنتخب السوداني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما انجولا تتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

وتنطلق المجموعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة عبر قناة بي أن سبورت 2.