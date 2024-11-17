العالم اليوم - حزب الله يؤكد مقتل مسؤول الإعلام في غارة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 11:25 مساءً - أكد حزب الله في بيان نعي، مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وقالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، إن محمد عفيف قتل جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.

كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"دوت الخليج" أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.

وذكر مراسل "دوت الخليج" أن الغارة على رأس النبع لم يسبقها أي إنذار إسرائيلي، حيث أصابت حيا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.