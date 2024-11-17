شراكة سعودية تايلاندية لإنشاء أكبر مصنع إطارات بالشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - العربية.نت_ وقع الفريق عبدالله الوهيبي، رئيس شركة السهم الأسود لصناعة الإطارات السعودية، مع رئيس شركة جولدن ستار ربر التايلاندية لصناعة المطاط الطبيعي عامر ظفار، اتفاقية تهدف لتزويد أكبر مصنع سعودي لصناعة الإطارات بالمنطقة بالمطاط الطبيعي اللازم لإنتاج إطارات السيارات بالمملكة.

وتدعم هذه الاتفاقية إنشاء أكبر مصنع للإطارات بالشرق الأوسط ويقام بمدينة ينبع تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بكلفة تقدر بنحو 470 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبدأ من 4 ملايين إطار سنوياً لإطارات السيارات الصغيرة، وصولاً إلى 6 ملايين إطار سنوياً بالمراحل المتقدمة والتي ستشمل إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات.

وبحسب تقديرات المسؤولين بشركة السهم الأسود فإن المصنع سيوفر أكثر من 2000 وظيفة ومن المتوقع أن يتم استهلاك 50% بالسوق المحلية وتصدير الباقي إلى أسواق الدول المجاورة، كما تعزز الاتفاقية من خطط رؤية 2030 لتوطين الصناعات ونقل المعرفة ودعم المحتوى المحلي.

يذكر أن الاتفاقية تأتي متسقة مع جهود توطين صناعة إطارات السيارات محلياً وجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، في وقت تعد فيه المملكة أحد أكبر الدول المستوردة للإطارات في العالم مع وجود آفاق واعدة لأن تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة الحيوية.