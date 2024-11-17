كامل الوزير: مصرون على زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات بجودة عالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن السوق المصرية يشهد حاليًا تنوعًا كبيرًا في السيارات مع تزايد الكميات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" يُنتج سيارات ركوب فاخرة تحمل العلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن المصنع يعتمد على عمالة مصرية واستثمار وطني خالص مع شراكات عالمية، مما يعكس نجاح التعاون بين الكفاءات المصرية والخبرات الدولية.

وأضاف أن مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة المستمرة لزيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، والتي تشمل أجزاء مثل الفرش، والزجاج، والمقاعد، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد أن هناك إصرارًا على زيادة الاعتماد على المكون المحلي لتطوير الصناعة الوطنية بجودة تنافسية.