أحمد الفيشاوي يعلن زواجه من ابنة خاله ”سمية الألفي” على ريد كاربت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي زواجه من ابنة خاله "سمية الألفي" على ريد كاربت مهرجان القاهرة منذ قليل ووجه حديثه للمصورين قائلا:" باركولي".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".