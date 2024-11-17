كامل الوزير: إطلاق السيارة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن إطلاق السيارة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن مصر تستهلك من 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا معظمها مستوردة.

وقال كامل الوزير، خلال تصريحات على هامش تقرير، لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، انه نقوم بتشجيع صناعة السيارات من خلال تجميع نسبة كبيرة منها، مؤكدا أنه في كل يوم تزيد نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك أهمية كبيرة للتعاون مع المصانع المحلية لإنتاج السيارات، مؤكدا أنه بجهود هذه المصانع الناجحة تزيد نسبة المكون المحلي المستخدم في صناعة السيارات المحلية عاما بعد أخر.

وأشار كامل الوزير إلى أن شركة النصر للسيارات تنتج أتوبيسات مصرية بالتعاون مع شركات محلية، مؤكدا أن الأتوبيسات الجديدة تنقل الموظفين إلى العديد من المحافظات

