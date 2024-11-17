إنجلترا تهزم إيرلندا وتصعد للمستوى الأول

إنجلترا تهزم إيرلندا وتصعد للمستوى الأولحسمت إنجلترا تأهلها إلى المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزها على أيرلندا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية في المستوى الثاني للمسابقة.

سجل خماسية إنجلترا، هاري كين في الدقيقة 53 (من ركلة جزاء)، وأنتوني جوردون في الدقيقة 55، وكونور كالاجر في الدقيقة 58، وجارود بوين في الدقيقة 76، وتايلور هاروود بيليس في الدقيقة 79.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة، فاز منتخب اليونان على مضيفه الفنلندي بهدفين دون رد.

ويرتفع بذلك رصيد منتخب إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، ليظفر بورقة الترشح للمستوى الأول في النسخة المقبلة للبطولة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب اليونان المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، فيما تحل أيرلندا ثالثة برصيد 6 نقاط، وتفشل فنلندا في تسجيل أي فوز بعد خسارتها السادسة تواليا أمام اليونان.

وبات يتعين على المنتخب اليوناني خوض الملحق المؤهل للمستوى الأول في البطولة.

وفي منافسات المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب النرويجي على نظيره الكازاخي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني للمسابقة.

سجل أهداف النرويج، إيرلينج هالاند (هاتريك) في الدقائق 23 و37 و71، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 41، وأنطونيو نوسا في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار، تصعد النرويج لصدارة المجموعة الثالثة في المستوى الثاني للبطولة بفارق نقطتين أمام النمسا، التي تعادلت أمام سلوفينيا بهدف لمثله، لترفع النرويج رصيدها للنقطة 13 مقابل 11 نقطة للنمسا، و8 نقاط لسلوفينيا الثالثة ونقطة وحيدة لكازاخستان الرابعة.

وحجز منتخب النرويج بطاقة العودة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة، بينما ستلعب النمسا في الملحق المؤهل للتصنيف الأول.

وفي منافسات المجموعة الرابعة، عزز منتخب مقدونيا الشمالية صدارته لجدول ترتيب المجموعة، في المستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا، بالتغلب على ضيفه جزر فاروه بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب أرمينيا على مضيفه لاتفيا بهدفين لهدف.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية، الذي ضمن التأهل مباشرة للمستوى الثاني، في النسخة المقبلة للبطولة القارية منذ الجولة الماضية، رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما حل منتخب أرمينيا بالمركز الثاني، الذي يصعد بصاحبه للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.

وتفوق المنتخب الأرميني بفارق نقطة واحدة على منتخب جزر فاروه، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما بقي منتخب لاتفيا في ذيل الترتيب بأربع نقاط.