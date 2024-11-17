رئيس دفاع النواب: مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ خلال 13 عامًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأوضاع الإقليمية الصعبة على مدار أكثر من 13 عامًا، من خلال استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأوضح أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ منذ عام 2011 وحتى الآن، تعاملت معهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، دون أي تمييز.

قانون مهم في توقيت حساس

وأشار العوضي، خلال مداخلته في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، إلى أن القانون الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه البرلمان حاليًا، جاء في توقيت حرج يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن القانون تم تحويله إلى لجنة مشتركة لدراسته بعناية، نظرًا لأهميته في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

مصر والموقف الإنساني

وأضاف رئيس لجنة الدفاع أن مصر ظلت ملتزمة بدورها الإنساني تجاه اللاجئين، حيث وفرت لهم الحماية والخدمات الأساسية دون تفرقة. وأضاف أن هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تعكس الأوضاع المعقدة في المنطقة والتي دفعت الملايين للبحث عن ملاذ آمن، مشيدًا بدور الدولة المصرية في توفير بيئة حاضنة لهم رغم التحديات الاقتصادية.

اللاجئون في مصر: شراكة في الإنسانية

تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي تتبنى سياسات إنسانية تجاه اللاجئين، حيث توفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، بما يعكس التزامها بدورها الإقليمي والدولي في دعم الاستقرار الإنساني.