الزمالك يتقدم على الأهلي بالشوط الأول في قمة دوري محترفي اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 20-15 بالشوط الأول فى قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024 - 2025، فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

يتواجد الأهلى فى المركز السابع حتى الآن برصيد 15 نقطة نظرًا لأنه لعب 5 مواجهات ويتبقى له 8 مؤجلات، يليه الزمالك فى المرتبة الثامنة بنفس الرصيد لنفس السبب أيضًا.

تقام مباراة الليلة بدون جمهور، وسط السماح بعدد محدد، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فردًا من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.