نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري وإفريقيا وإنتركونتيننتال.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض سلسلة من المواجهات القوية على المستويات المحلية والقارية والدولية في الفترة المتبقية من عام 2024. تشمل المباريات مواجهات في الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى منافسات كأس الإنتركونتيننتال.
جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز
الأهلي × الاتحاد السكندري
- التاريخ: الجمعة 22 نوفمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
البنك الأهلي × الأهلي
- التاريخ: الأحد 1 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
سموحة × الأهلي
- التاريخ: الأحد 22 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
المصري × الأهلي
- التاريخ: الخميس 26 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
إنبي × الأهلي
- التاريخ: الإثنين 30 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الأهلي × استاد أبيدجان (الإيفواري)
- التاريخ: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
- التوقيت: 6:00 مساءً
أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) × الأهلي
- التاريخ: السبت 9 ديسمبر 2024
- التوقيت: 3:00 مساءً
جدول مباريات الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال
الأهلي × الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس (أتلتيكو مينيرو أو بوتافوغو - البرازيليين)
- التاريخ: السبت 14 ديسمبر 2024
- التوقيت: لم يُحدد بعد
في حال تأهل الأهلي للنهائي
- الأهلي × ريال مدريد (الإسباني)
- التاريخ: الأربعاء 18 ديسمبر 2024
- التوقيت: لم يُحدد بعد