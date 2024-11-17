الدوري وإفريقيا وإنتركونتيننتال.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2024

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض سلسلة من المواجهات القوية على المستويات المحلية والقارية والدولية في الفترة المتبقية من عام 2024. تشمل المباريات مواجهات في الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

محمد يوسف

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