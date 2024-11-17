نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: منتخب الشباب بلا هوية والمواهب تأتي بالصدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن المستوى الفني الدي يقدمة منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة ميكالي.

القباني يهاجم مستوى منتخب مصر للشباب

وقال القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور على شاشة قناة المحور بأن منتخب الشباب بلا هوية والجزائر كانت أفضل في مباراة اليوم.

وأضاف: المواهب في مصر تأتي بالصدقة وليس بالتأسي والخطة والعمل، مؤكدا على تعرض ميكالي للظلم بسبب قاعدة الناشئين السيئة في مصر.

وتابع: علاء نبيل لم يقوم بأي تغييرات في قطاعات الناشئين والأكاديميات منذ توليه مسؤولية العمل كمديرا فنيا لاتحاد الكرة المصري.