نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب فرنسا يقسو على إيطاليا بثلاثية ويخطف صدارة المجموعة بدوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم الفوز أمام نظيره إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

أحداث مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن أدريان رابيو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء إيطاليا، نفذها لوكاس ديني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رابيو برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل الحارس جولييلمو فيكاريو بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح فرنسا في الدقيقة 33، بعد ركلة حرة، نفذها لوكاس ديني بتسديدة رائعة، ارتطمت بالعارضة العلوية ثم بظهر الحارس وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح أندريا كامبياسو في تسجيل الهدف الأول لصالح إيطاليا في الدقيقة 35، بعد عرضية من فيديريكو ديماركو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كامبياسو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس مايك مينيان.

واستطاع أدريان رابيو أن يسجل الهدف الثالث لصالح فرنسا والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 66، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها لوكاس ديني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رابيو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب منتخبي إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل الآزوري وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل الديوك صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.