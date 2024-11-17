الرياضة

بيراميدز: لن نضغط على الشيبي للتراجع عن الصلح مع حسين الشحات ردا على موقف الأهلي من مروان حمدي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف خالد الغندور، أنه تم التواصل مع مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، وأكد على أن إدارة النادي رفضت ممارسة أي ضغوط على محمد الشيبي لاعب الفريق، للتراجع عن الصلح مع حسين الشحات لاعب الأهلي والتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، على أن إدارة بيراميدز تركت لمحمد الشيبي الحرية سواء باستكمال الصلح مع حسين الشحات وإنهاء الأزمة بالتنازل عن الدعوى القضائية، أو العكس والأمر متروك للاعب وهو حر في قراره.

وأضاف المصدر:"إدارة بيراميدز رغم أنها مستاءة من موقف الأهلي في تهنئة خالد عبدالفتاح لمروان حمدي، لكنها رفضت التدخل لدى الشيبي في رغبته بالتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد حسين الشحات، من منطلق أنها من البداية لم تضغط على الشيبي لمقاضاة لاعب الأهلي وتركت له الحرية ودعمه في أي خطوة لأن هذا حقه الشخصي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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