نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 32 - 30، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لبطولة دوري المحترفين.

نتيجة مباراة الزمالك والأهلي في كرة اليد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 20 - 15، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 32 -30.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".