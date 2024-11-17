نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب عدم مشاركة عبدالله السعيد في مباراة الزمالك والنصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن تقرير الطبيب منع عبد الله السعيد من المشاركة في مباراة النصر الليبي الودية. تقرير طبي وراء عدم مشاركة السعيد أمام النصر الليبي وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "عبد الله السعيد يملك تقرير طبي يتضمن عدم السماح للاعب بالمشاركة على ملاعب النجيل الصناعي". وواصل: "كان بإمكان عبدالله السعيد رفض السفر ولكن صمم على خوض الحصص التدريبية مع الفريق".