ميس حمدان للفجر الفني: "مهرجان القاهرة مهرجان العراقة والثقافة وهذه أعمالي القادمة" حوار

القاهرة - محمد ابراهيم - حاور دوت الخليج الفني الفنانة ميس حمدان على هامش فاعليات فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 حيث حرصت على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام، مؤكدة اهتمامها الكبير بالمشاركة في هذا الحدث السينمائي الهام. وأعربت ميس عن سعادتها بوجودها بين نخبة من صناع السينما والنجوم العرب والعالميين، مشيرة إلى أن المهرجان يُعتبر فرصة مثالية لدعم الفن السابع والاحتفاء بأفضل الأعمال السينمائية. حضور "ميس" يعكس حرصها على متابعة أحدث الإبداعات السينمائية والمشاركة في دعم صناعة السينما العربية.

وكشفت الفنانة ميس حمدان في لقاء خاص “ للفجر الفني ” عن أهمية مهرجان القاهرة السينمائي ودعم المهرجان للقضية الفلسطينية وأعمالها المقبلة وإليكم نص الحوار:-

ما المميز بالنسبة لك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام؟

والله كل حاجة في مهرجان السنة دي مميز بدءا من أن المهرجان يتعمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أولا أستاذ حسين فهمي مبدئيا والظروف الصعبة التي نمر نحن بها المأساة والمعاناة التي يعانوا بها إخواننا في فلسطين ولبنان حاجة مش هينة أبدا بس كفاية أن المهرجان اتعمل لأن مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان جميل مهرجان العراقة والثقافة ومهرجان نبض مصر ومهرجان الشارع المصري مهرجان الأوبرا الجميلة اللي احنا واقفين فيها فأحنا واقفين ندعم المهرجان وندعم فن المهرجان والمهرجان أصلا بيدعم السينما الفسطينية والأفلام الفلسطينية.

في رأيك..كيف ترى تأثير مهرجان القاهرة السينمائي في دعم وترويج الفن الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟

أنا كفنانة عملت حاجة صغيرة أوي دعمت المصممين الفلسطينيين وارتديت إطلالاتي من مصممة فلسطينية فإحنا بنعمل اللي نقدر عليه علشان نقف جنب إخواننا في فلسطين والمهرجان بيدعم القضية بكل حاجة يعني مثلًا بنتفرج على أفلام بتتعمل فإحنا بنتطلع عليها في المهرجان وبنتطلع على ثقافات مختلفة لما بتدخلي تتفرجي على السينما الفلسطينية بتتعرفي عليها بتتعرفي على طريقتهم بتتعرفي على المواهب فطبعا بتتعرفي على إمكانيات السينما دي فأكيد ده مهم جدا.

ما الذي لفت انتباهك من الأفلام المعروضة في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي ؟

يعتبر هذا أول يوم لي وأول ندوة دخلتها ندوة الفنان أحمد عز فا لسة بنقول يا هادي.

نعلم أنكِ مقدمة برامج وممثلة ومغنية، كيف تستطيعين تحقيق التوازن بين كل هذه المجالات؟

لا يوجد في الوقت الحالي تواز لأن أنا بعيدة عن السينما بقالي 7 سنين عن الفن علشان كنت بركز في مشروعي للملابس فبحاول أرجع دلوقتي.

ما هو المعيار الذي تختاري به أدوارك؟

المعيار اللي بختار به أدواري هو الاعتماد على إحساسي فقط ولا أي حاجة تانية ممكن اسأل مليون حد وفي الآخر أرجع للي أنا حساه.

ما هي أعمالك المقبلة ؟

عندي أغنية اسمها “ندمانة” هتنزل كمان اسبوعين ان شاء الله.