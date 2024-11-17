كوريا الجنوبية: من الصعب استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ دون المرور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - أعلن وزير الوحدة كيم يونغ-هو أن أي محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستكون صعبة بدون مشاركة كوريا الجنوبية.

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: من الصعب استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ دون مشاركة سيئول

وقال كيم خلال مقابلة مع محطة كيه بي إس الإذاعية، معترفا بوجود مخاوف من أن كوريا الجنوبية قد يتم تجاهلها في حالة سعي كوريا الشمالية والولايات المتحدة لاستئناف الحوار.

وقال الوزير: "سيكون من الصعب على كوريا الشمالية الذهاب إلى واشنطن دون المرور عبر سيئول". "هكذا نجعل نظام التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ثابتا".

كما دعا كيم إلى وضع إرشادات مفصلة مسبقة بشأن القضية النووية الكورية الشمالية مع الإدارة الأمريكية القادمة.

وذكر أن كوريا الجنوبية لم تغير موقفها المتمثل في أنه يجب نزع الأسلحة النووية تماما من كوريا الشمالية وأن أي حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يتم تنسيقه مسبقا بشكل وثيق بين سيئول وواشنطن.

وقال كيم "حتى لو أولى الرئيس المنتخب ترامب أهمية للدبلوماسية الشخصية خلال ولايته الثانية، فلن يكون قادرا على تجاهل مواقف الدول الصديقة".

وأضاف: "من أجل متابعة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في وقت أرسلت فيه بيونغ يانغ قوات إلى الحرب ضد أوكرانيا، سيتعين عليه أن يؤخذ في الاعتبار موقف حلف شمال الأطلسي أو كوريا الجنوبية".