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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية عن وجود احتمالية لعودة البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، إلى صفوف سانتوس، خلال الموسم الحالي.

سانتوس يحاول بشدة لعودة نيمار

وأشارت صحيفة "آس"، أن عودة نيمار إلى سانتوس، أصبحت قريبه للغايه وأكثر من أي وقت مضى، بعد توصل الفريق البرازيلي لاتفاق مع لاعبه السابق.

وأردف إلى أن نيمار يرتبط بعقد مع الهلال حتى 2025، لكنه سيغادر الفريق السعودي اعتبارًا من يناير المقبل.

وكشفت أن عودة نيمار تعتبر رسالة قوية من سانتوس إلى باقي الأندية، عقب صعود الفريق مجددًا إلى الدوري البرازيلي الممتاز.

وقد اضافت أن المحاولات مستمرة لفسخ عقد نيمار مع الهلال، ثم الإعلان عن صفقة عودته إلى صفوف سانتوس.

وبعدما انضم اللاعب للهلال لم يستفد الطرفين من، بسبب كثرة إصابات اللاعب، ً ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، وبعدما عاد تعرض لإصابة عضلية ستبعده حتى يناير المقبل.