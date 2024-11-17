نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يكشف كيف تغيرت عقليته بعد تجربته القاسية مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن أثر فشل تجربة احترافه في صفوف تشيلسي خلال عام 2014.

صلاح: اتجهت للقراءة بعد تجربتي مع تشيلسي

قال صلاح خلال ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “أقرأ كثيرًا وأرى الكثير من الفيديوهات حتى أتعلم”.

تابع قائلًا: “خلال تجربتي مع تشيلسي الإنجليزي في 2014 عانيت كثيرًا في البداية لأنني لم أشارك”.

وأضاف: “لكن بدلًا من لوم الآخرين والنادي والمدرب اتجهت إلى القراءة حتى أنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة”.

وواصل: "ومن المنظار الذي يجعل الثقة بنفسي مستمرة، وبالفعل فقد جعلتني القراءة لاعبًا أفضل".