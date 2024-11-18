"حجاج عبد العظيم ينضم لـ فهد البطل... مواجهة نارية في موسم رمضان 2025"

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أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان القدير حجاج عبد العظيم إلى فريق عمل مسلسل فهد البطل، بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، حيث يقدم حجاج دورًا محوريًا ضمن أحداث المسلسل التي تدور في إطار شعبي اجتماعي ممزوج بخط درامي صعيدي، ما يعد الجمهور بتجربة درامية مشوقة ومليئة بالإثارة.

أبطال فهد البطل:

يضم العمل كوكبة من النجوم، أبرزهم: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، وصفاء الطوخي، إلى جانب مجموعة من الأسماء الصاعدة التي تعد بإضافة طاقة جديدة للعمل.

تنافس درامي مشتعل:

يدخل مسلسل فهد البطل السباق الرمضاني وسط زخم درامي قوي يتصدره عدد من الأعمال المنتظرة بشغف. ويأتي هذا العمل ليكمل نجاحات أحمد العوضي بعد تألقه في الموسم الماضي بمسلسل حق عرب، الذي نال إشادات جماهيرية واسعة.

من جهته، يعود حجاج عبد العظيم إلى الشاشة في دور جديد بعد مشاركته الأخيرة في مسلسل فراولة، الذي حظي بإعجاب الجمهور وكان من بطولة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم.

موسم رمضان 2025 يبدو مليئًا بالمفاجآت، وفهد البطل أحد أبرز المنافسين المنتظرين، فهل يحقق العمل صدى كبيرًا وسط المنافسة الشرسة؟ ننتظر الإجابة مع بداية الموسم الدرامي الأكثر سخونة!

