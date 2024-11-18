نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان ضد أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السودان مع نظيره الانجولي اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة السودان ضد أنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة السودان وأنجولا مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وأنجولا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.