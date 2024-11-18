الرياضة

موعد مباراة السودان ضد أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السودان مع نظيره الانجولي اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة السودان ضد أنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة السودان وأنجولا مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وأنجولا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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