الرئيس الأسد يهنئ السلطان آل سعيد بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - وجه السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة عبّر فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة وللشعب العُماني الشقيق بدوام التطور والازدهار والرخاء.

وأكّد الرئيس الأسد بهذه المناسبة حرص سورية الكبير والدائم على تعزيز ما يجمع سورية وعُمان من علاقات أخوية متينة، والعمل المشترك لترجمة هذه العلاقات عبر تعاون ثنائي مزدهر وفعّال يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس الأسد بمصداقية وتوازن السياسة العُمانية التي جعلت من السلطنة محطة مهمة للتشاور والتنسيق في مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية وشعوبها.