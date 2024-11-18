العالم اليوم - اقتصاد أوكرانيا ينمو 4.2% في 10 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - نما الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر (خلال 10 أشهر) بفضل التوسع في قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد.

وذكرت الوزارة الأوكرانية في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.3 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ونفذت الحكومة الأوكرانية برامج لإعادة بناء الأضرار التي خلفتها الحرب مع روسيا مع اقتراب اليوم الألف لبداية الحرب الروسية هذا الأسبوع.

وقال أوليكسي سوبوليف النائب الأول لوزيرة الاقتصاد إن تلك البرامج عززت الطلب على الإنشاءات ودعمت التوسع في قطاع البناء.

وأوضح سوبوليف أن قطاعي النقل والصناعات التحويلية كانا من المحركات الأخرى للنمو الاقتصادي في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الأوكراني أربعة بالمئة هذا العام ثم يتباطأ النمو في العام المقبل إلى نحو 2.7 بالمئة بسبب الحرب والمخاطر الأمنية والعجز المتوقع في الطاقة ونقص الموظفين.