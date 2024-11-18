موعد مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد الجابون في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب قطاع كبير من محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان، موعد والقنوات الناقلة مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد الغابون، من المقرر أن يلتقي الفريقين في اطار مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، في المغرب.



موعد مباراة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد الجابون



من المُقرر ان تنطلق صافرة حكم المباراة مساء غد الأثنين الموافق 18 من نوفمبر 2024 في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد الغابون



يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2.

