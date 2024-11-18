وزير الزراعة يوجه مديري الإصلاح الزراعي بمنع التعديات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات وذلك بحضور الدكتور حسن فولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمهندس مجدى عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع وجه وزير الزراعة بمتابعة موقف التعديات وموقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي وإدراجها في حملات الإزالة المكبرة كذلك موقف توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير إعمال الصرف للأسمدة الازوتية.

«فاروق» أكد على مديري مديريات الإصلاح بضرورة متابعة أعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل تدقيق الحيازات وتنقيتها مع صرف الأسمده طبقا لحصر الفعلي ومن خلال منظومة كارت الفلاح، كذلك مراجعة اعمال التحصيل لمستحقات الهيئة على مستوى الجمعيات والمناطق وأيضا متابعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير للترع والمساقى والمصارف استعدادا للموسم الشتوي و الأمطار.

كما وجه وزير الزراعة هيئة الإصلاح الزراعى بتكثيف الاشتراك فى قوافل السلع الغذائية التي تطلقها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المختلفة محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 25%، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع الاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيها وتخصيص اكبر كميه للطرح بجميع المحافظات وفى نهاية الاجتماع تم توجيه مديري الإصلاح الزراعى بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة وبناء جسور الثقة معهم