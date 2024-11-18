78 مليون مشاهدة.. بهاء سلطان يكتسح «تيك توك» بأغنية فيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق بهاء سلطان نجاح كبير جدًا بأغنية "أنا من غيرك " وهي الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود وعدد كبير من النجوم والتي تصدرت جميع منصات التواصل الاجتماعي.



واكتسح بهاء سلطان التيك توك بالأغنية حيث وصل هاشتاج "الهوى سلطان" 78 مليون مشاهدة في مصر والعالم خلال الأيام الماضية وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للأغنية بالتزامن مع نجاح للفيلم أيضًا بعد أقل من أسبوعين من عرضه بدور السينما.

تفاصيل أغنية أنا من غيرك



أغنية «أنا من غيرك» للنجم بهاء سلطان، كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.



كلمات الأغنية

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها.



تفاصيل فيلم الهوى سلطان



ويضم فيلم "الهوى سلطان" بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لأحمد فهمي وهاني نجيب، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.