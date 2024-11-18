انت الأن تتابع خبر مفاجأة في سعر الأرز رفيع وعريض الحبة اليوم الاثنين 18 نوفمبر.. طن الشعير يتراجع | تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر طن الأرز الشعير اليوم، يشهد سوق الأرز في مصر، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، اهتمامًا كبيرًا من التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث يتابع الجميع عن كثب الأسعار المتداولة للأرز الشعير، نظرًا لأنه يُعد من أهم المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.

سعر طن الأرز اليوم في مصر

ويشكل الأرز جزءًا أساسيًا في وجبة الغداء، ويعتبر من السلع الاستهلاكية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في معظم المنازل.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة: سجل متوسط سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم حوالي 15500 جنيه .

سعر الأرز الشعير عريض الحبة: سجل متوسط سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم حوالي 16000 جنيه.

وتظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها تعكس تأثيرات عدة عوامل اقتصادية على السوق المحلي، مثل تكاليف الإنتاج والتوريد.

سعر طن الأرز الأبيض في الأسواق

وبعد معرفة أسعار الأرز الشعير، يتساءل الكثير من المواطنين أيضًا عن أسعار الأرز الأبيض الذي يستخدمه غالبية المصريين في طعامهم، كما هو الحال مع الأرز الشعير، تتفاوت أسعار الأرز الأبيض حسب نوع الحبة، وإليكم الأسعار المتداولة اليوم:

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة: سجل متوسط سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم حوالي 24000 جنيه مصري.

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة: سجل متوسط سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم حوالي 27000 جنيه مصري.

وتعتبر هذه الأسعار مؤشرًا على الطلب المرتفع على الأرز في السوق المحلي، خاصة في ظل الإقبال الكبير على هذه السلعة الأساسية.

ماهي العوامل المؤثرة في أسعار الأرز؟