السيسي يشارك بقمة مجموعة العشرين غدا في ريو دي جانيرو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ تنطلق قمة مجموعة العشرين على مدار يومين، غدًا الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.

وأشار إلى أنه يضع رئاسته الحالية للمجموعة تحت شعار “محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة.

وتناقش قمة العشرين سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وعدد من القضايا الجيوسياسية، ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.

وخلال افتتاح القمة، سيتم إطلاق التحالف العالمي لمحاربة الجوع والفقر، وهي مبادرة برازيلية تستهدف حشد جهود الدول والمنظمات الدولية من أجل الإسراع في جهود القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.

ويشارك في القمة عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، وقادة آخرين.