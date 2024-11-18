نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل قطارات للشباب ضمن برنامج "اعرف بلدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن برنامج "اعرف بلدك" الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

يأتي هذا التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا في الاتجاهين.

وينطلق القطار من القاهرة كل يوم جمعة في رحلة الذهاب، ويعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة.

ويتكون القطار من 9 عربات درجة ثانية مكيفة، تشمل عربة بوفيه، بسعة إجمالية تبلغ 516 راكبًا لكل رحلة.

ويشمل البرنامج 28 رحلة ذهاب وعودة بين القاهرة وأسوان، بإجمالي 14،448 راكبًا خلال الفترة المحددة.

وينطلق القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساءً، ويعود من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساءً، مع توقف في محطات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وفقًا للجدول المرفق.