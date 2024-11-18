الكشف عن صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستهدف النادي الإيطالي الحصول على خدمات ميلان سكرينيار أو كولو مواني من باريس سان جيرمان، فيما باريس يريد الحصول على نيكولو فاجيولي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وأفادت الصحيفة، أن سكرينيار هو الهدف الرئيسي للسيدة العجوز من أجل تعزيز دفاعه خاصة بعد إصابة جليسون بريمر، فيما يأتي كولو مواني في المركز الثاني.

وأشارت الصحيفة، أن سكرينيار لا يمانع الانتقال لصفوف يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة، ولكنه يرغب بأن يتم ذلك بعملية انتقال دائم، سواء عبر صفقة تبادلية أو إعارة مع إلزامية شراء.