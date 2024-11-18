روماريو: رافينيا أحد أفضل اللاعبين في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - امتدح النجم البرازيلي السابق، روماريو، لاعب برشلونة رافينيا، معتبراً إياه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأكد روماريو: إنه واحد من أفضل اللاعبين بالعالم في الوقت الحالي، ومصدر فخر لجميع البرازيليين، مكنوهاً أن برشلونة يمتلك فريقاً رائعاً، ويلعب بشكلٍ رائع… هذا العام يمكنه التتويج بالألقاب.

ويتألق رافينيا بشكل لافت هذا الموسم مع برشلونة حيث سجل 12 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى في 17 مباراة هذا الموسم حتى الآن.