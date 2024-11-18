الكويت تبدأ توجيه الدعوات إلى قادة «مجلس التعاون» لحضور القمة الخليجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - سلم مبعوث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من امير الكويت إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024، وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، في إطار زيارته للعاصمة أبوظبي.

ومساء أمس، توجه اليحيا من أبوظبي إلى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة خطية من امير دولة الكويت، إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية، وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقبل مغادرته البلاد ، تسلم وزير الخارجية رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تتصل بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية خلال استقبال الوزير اليحيا سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود في ديوان عام الوزارة.