”السكة الحديد”: بدء أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج ”اعرف بلدك” الجمعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء أولى رحلات قطار الشباب، مساء /الجمعة/ المقبل، ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها /الاثنين/ - أن رحلات قطار الشباب ستستمر حتى 27 فبراير المقبل، وستعمل بمعدل قطارين أسبوعياً في الاتجاهين، بحيث ينطلق قطار من القاهرة يوم /الجمعة/ من كل أسبوع في رحلة الذهاب، على أن يعود من أسوان يوم /الخميس/ في رحلة العودة خلال تلك الفترة.