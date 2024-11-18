الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة شخصين فى المنيا "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الإتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار والأمن العام، قيام شخصين لأحدهما له معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الأثار بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على 360 قطعة ومومياوات أثرية، وبمواجهتهما إعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وإعتزامهما الإتجار فيها.

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.